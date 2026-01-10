Ultime Notizie
Pagelle Roma Sassuolo: brilla Soulé, Svilar e Koné decisivi mentre per i neroverdi…VOTI
Pagelle Roma Sassuolo: i voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per la 19ª giornata di Serie A 2025/26
ROMA: Svilar 6.5; Ghilardi 6, Mancini 6.5 (87′ Ziolkowski sv), Hermoso 6; Celik 6 (87′ Rensch SV), Pisilli 6.5, M. Koné 6.5, Tsimikas 6 (62′ Wesley 6); Soulé 7 (87′ Romano sv), Dybala 5.5; Ferguson 5.5 (39′ El Shaarawy 6.5). All. Gasperini 6.5
SASSUOLO: Muric 6; Walukiewicz 6, Idzes 6, Muharemovic 6, Doig 6; Lipani 6 (72′ Vranckx 5.5), Matic 6, I. Koné 6 (83′ Iannoni SV); Fadera 6.5 (73′ Cheddira 6), Pinamonti 5.5 (83′ Moro SV), Laurienté 5.5 (83′ Laurientè SV). All. Grosso 6