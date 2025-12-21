Pagelle Sassuolo Torino: TOP-FLOP e i voti della partita

Torino News
Pagelle Sassuolo Torino: ecco i TOP-FLOP e i voti della partita
I voti, i top e i flop del match valido per la 16ª giornata del campionato di Serie A 2025/26: pagelle Sassuolo Torino
(Lorenzo Bosca – Inviato al Mapei Stadium). Vediamo i voti, i top e i flop del match valido per la 16ª giornata del campionato di Serie A 2025/26: pagelle Sassuolo Torino.
TOP SASSUOLO TORINO: Vlasic
FLOP SASSUOLO TORINO: Doig
PAGELLE SASSUOLO TORINO:
Sassuolo (4-3-3): Muric 6; Walukiewicz 6, Idzes 5.5, Muharemovic 6, Doig 4.5 (dal 79’ Candé SV); Vranckx 6 (dal 65’ Lipani 6), Matic 5.5, Koné 5.5; Volpato 6.5 (dal 79’ Fadera SV), Cheddira 5.5 (dal 65’ Moro 5.5), Laurienté 6.5 (dal 79’ Pierini SV).
Allenatore: Grosso 5.5.
Torino (3–4-1-2): Paleari 6.5; Tameze 6.5 (dall’88 Casadei SV), Maripan 7, Ismajli 6.5; Pedersen 6, Asllani 5.5 (dall’88 Biraghi SV), Gineitis 5.5 (dal 59’ Ilic 6), Lazaro 5.5; Vlasic 7; Zapata 5.5 (dal 59’ Simeone 6.5), Adams 6 (dall’85 Ngonge 5).
Allenatore: Baroni 7.
LEGGI ANCHE – Calciomercato Milan, clamoroso retroscena Kean: Allegri lo aveva chiesto per gennaio. La ricostruzione