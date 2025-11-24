Torino News
Pagelle Torino Como: ecco i TOP-FLOP e i voti della partita
I voti, i top e i flop del match valido per la 12ª giornata del campionato di Serie A 2025/26: pagelle Torino Como
I voti, i top e i flop del match valido per la 12ª giornata del campionato di Serie A 2025/26: pagelle Torino Como.
TOP TORINO COMO: Addai
FLOP TORINO COMO: Maripan, Asllani
PAGELLE TORINO-COMO:
Torino (3–4-1-2): Paleari 5; Tameze 5, Maripan 4.5, Masina 5; Pedersen 5 (dal 61’ Nkounkou 6), Asslani 5.5, Casadei 6 (dal 66’ Anjorin 5.5), Lazaro 5.5; Vlasic 6.5 (dal 78’ Gineitis SV), Ngonge 5 (dal 66’ Aboukhlal 5.5), Zapata 5 (dal 78’ Njie SV).
Baroni: 4.5
Como (4-2-3-1): Butez 6; Smolcic 6 (dal 58’ Vojvoda 6), Ramón 7, D. Carlos 6, Valle 6; Perrone 7 (dall’83 Baturina SV), Da Cunha 7; Addai 8, Paz 7.5 (dall’83 Posch SV), Rodriguez 7 (dal 75’ Kempf 6); Morata 5 (dal 75’ Douvikas 6).
Fabregas: 7.5
LEGGI ANCHE – Torino Como 1-5: Baroni a lezione da Fàbregas, granata (fischiati) travolti dai lariani (spumeggianti)
Torino Como 1-5: Baroni a lezione da Fàbregas, granata (fischiati) travolti dai lariani (spumeggianti)
Moviola Torino Como, l’episodio chiave del match
Ultimissime
video
Conferenza stampa Spalletti pre Fiorentina Juve: «Yildiz ha comportamenti da leader di squadra, è lo spacca moduli e schemi. Italia? Sono convinto che arriverà ai Mondiali»
Conferenza stampa Spalletti pre Fiorentina Juve: ecco le sue dichiarazioni alla vigilia del match di Serie A (Andrea Bargione inviato...