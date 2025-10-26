Pagelle Torino Genoa: ecco i TOP-FLOP e i voti della partita

I voti, i top e i flop del match valido per la 8ª giornata del campionato di Serie A 2025/26: pagelle Torino Genoa

(Lorenzo Bosca – Inviato allo Stadio Olimpico Grande Torino). Un Torino non particolarmente brillante ma indubbiamente efficace vince in rimonta 2-1 sul Genoa in una partita combattuta, valida per l’ottava giornata di Serie A. Il club ligure parte forte e si porta subito in vantaggio all’8° minuto: su un cross dalla destra, la scivolata difensiva di Asllani si trasforma in un assist per Morten Thorsby, che non sbaglia davanti a Paleari. Gli ospiti gestiscono bene il primo tempo, sfiorando il raddoppio. La svolta arriva nel secondo tempo con i cambi di Baroni (entrano Ngonge e Lazaro) che danno nuova spinta al Toro. Il pareggio è dunque servito al 63° minuto: un cross di Pedersen costringe Sabelli all’autogol nel tentativo di anticipare Adams.

La vittoria per i granata arriva in pieno recupero, al 90° minuto: su un calcio d’angolo battuto da Lazaro, il capitano Guillermo Maripan si fionda sul pallone e sigla il 2-1 con un potente tiro al volo. Il finale è un assalto del Genoa, ma il portiere del Torino, Paleari, compie due parate decisive, blindando il risultato e regalando la seconda vittoria consecutiva ai granata (con tanto di esultanza del portiere). Non ci resta ora che leggere i nostri voti, le pagelle Torino Genoa.

TOP TORINO GENOA: Paleari

FLOP TORINO GENOA: Sabelli

PAGELLE TORINO GENOA

Torino (3-4-1-2): Paleari 7.5; Tameze 6.5, Maripán 7, Coco 6; Pedersen 6.5, Casadei 6, Asllani 5 (dal 60’ Ismajli 6), Biraghi 5.5 (dal 60’ Lazaro 6.5); Vlasic 5 (dal 60’ Ngonge 6.5); Simeone 5.5 (dall’82’ Zapata SV), Adams 5.5 (dal 73’ Gineitis 6).

Genoa (4-2-3-1): Leali 6; Sabelli 4.5 (dal 78’ Cornet SV), Ostigard 6, Vásquez 5.5, Ellertsson; Masini 5.5, Frendrup 6 (dal 78’ Onana SV); Norton-Cuffy, Malinovskyi (dall’ 87 Colombo SV), Thorsby 7 (dall’87 Vitinha SV); Ekhator 6.5 (dal 61’ Ekuban 5.5).