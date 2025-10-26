 Pagelle Torino Genoa: ecco i TOP-FLOP e i voti della partita
Connect with us

Serie A

Pagelle Torino Genoa 2-1: ecco i TOP-FLOP e i voti della partita

Published

35 minuti ago

on

By

thorsby

I voti, i top e i flop del match valido per la 8ª giornata del campionato di Serie A 2025/26: pagelle Torino Genoa

(Lorenzo Bosca – Inviato allo Stadio Olimpico Grande Torino). Un Torino non particolarmente brillante ma indubbiamente efficace vince in rimonta 2-1 sul Genoa in una partita combattuta, valida per l’ottava giornata di Serie A. Il club ligure parte forte e si porta subito in vantaggio all’8° minuto: su un cross dalla destra, la scivolata difensiva di Asllani si trasforma in un assist per Morten Thorsby, che non sbaglia davanti a Paleari. Gli ospiti gestiscono bene il primo tempo, sfiorando il raddoppio. La svolta arriva nel secondo tempo con i cambi di Baroni (entrano Ngonge e Lazaro) che danno nuova spinta al Toro. Il pareggio è dunque servito al 63° minuto: un cross di Pedersen costringe Sabelli all’autogol nel tentativo di anticipare Adams.

La vittoria per i granata arriva in pieno recupero, al 90° minuto: su un calcio d’angolo battuto da Lazaro, il capitano Guillermo Maripan si fionda sul pallone e sigla il 2-1 con un potente tiro al volo. Il finale è un assalto del Genoa, ma il portiere del Torino, Paleari, compie due parate decisive, blindando il risultato e regalando la seconda vittoria consecutiva ai granata (con tanto di esultanza del portiere). Non ci resta ora che leggere i nostri voti, le pagelle Torino Genoa.

TOP TORINO GENOA: Paleari
FLOP TORINO GENOA: Sabelli

PAGELLE TORINO GENOA

Torino (3-4-1-2): Paleari 7.5; Tameze 6.5, Maripán 7, Coco 6; Pedersen 6.5, Casadei 6, Asllani 5 (dal 60’ Ismajli 6), Biraghi 5.5 (dal 60’ Lazaro 6.5); Vlasic 5 (dal 60’ Ngonge 6.5); Simeone 5.5 (dall’82’ Zapata SV), Adams 5.5 (dal 73’ Gineitis 6). 

Genoa (4-2-3-1): Leali 6; Sabelli 4.5 (dal 78’ Cornet SV), Ostigard 6, Vásquez 5.5, Ellertsson; Masini 5.5, Frendrup 6 (dal 78’ Onana SV); Norton-Cuffy, Malinovskyi (dall’ 87 Colombo SV), Thorsby 7 (dall’87 Vitinha SV); Ekhator 6.5 (dal 61’ Ekuban 5.5).

Related Topics:

Torino News

Torino Genoa 2-1: Maripan e l’autogol di Sabelli condannano Vieira. Baroni non brilla ma punge, super Paleari!

Published

35 minuti ago

on

26 Ottobre 2025

By

Baroni
Continue Reading

Torino News

Moviola Torino Genoa, l’episodio chiave del match

Avatar di Redazione

Published

41 minuti ago

on

26 Ottobre 2025

By

moviola
Continue Reading