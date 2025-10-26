Torino Genoa, allo Stadio Olimpico Grande Torino il match per l’ottava giornata di Serie A: ecco sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE

(Lorenzo Bosca – Inviato allo Stadio Olimpico Grande Torino). La Serie A riapre i battenti con il pranzo domenicale e sul campo del Grande Torino si accende un confronto cruciale per due panchine. Il Torino, rivitalizzato dalla vittoria sul Napoli, ha ritrovato stabilità. Marco Baroni esige ora la prova di maturità: confermare il cambio di passo e dare continuità ai risultati per risalire la classifica dopo un avvio altalenante. Il Genoa invece, è in piena emergenza. Ultimo e senza vittorie, Patrick Vieira affronta quella che ha tutte le sembianze di una “resa dei conti” disperata. I rossoblù sono sotto pressione massima e hanno l’obbligo di trovare al più presto i primi tre punti. Sarà un duello tra la ritrovata fiducia granata e la drammatica urgenza ligure. Vediamo cronaca, sintesi e diretta LIVE di Torino Genoa.

🔴45′ – Finisce qui il primo tempo di Torino Genoa

45′ – 1 minuto di recupero

42’ – Rumoreggia il Grande Torino: granata che sembrano solo lontani parenti di quelli che proprio qui una settimana fa hanno battuto il Napoli

39′ – Punizione insidiosa per il Torino: Asllani colpisce potente, Leali la respinge come può e Maripan per un soffio non arriva sulla ribattuta

25’ – Il Torino non riesce ad incidere: sterile, includente, inefficace la manovra degli uomini di Baroni. Il grifone difende con ordine e chiude tutti gli spazi

20′ – Occasione Genoa: errore di Coco, ma non ne approfitta Ekhator che spreca un pallone d’oro “regalato” dagli avversari

11’ – Il Torino in attacco, Baroni vuole subito il pareggio

⚽8′ – GOL DEL GENOA: contropiede fulmineo dei liguri che culmina con il cross in area, Asllani svirgola male e il pallone arriva a Thorsby che deve solo infilare. Il var conferma la rete.

7′ – Pedersen il più cercato: i granata costruiscono sul suo lato ora

6′ – Clima da brivi al Grande Torino: tantissimi i tifosi presenti oggi

3′ – Possesso prolungato del Genoa in questo avvio

🔴1′ – Il match è iniziato!

Torino (3-4-1-2): Paleari; Tameze, Maripán, Coco; Pedersen, Casadei, Asllani, Biraghi; Vlasic; Simeone, Adams. A disposizione: Paleari, Popa, Masina, Ilkhan, Ilic, Lazaro, Dembele, Ngonge, Biraghi, Ismajli, Gineitis, Zapata, Njie. Allenatore: Baroni.

Genoa (4-2-3-1): Leali; Sabelli, Ostigard, Vásquez, Ellertsson; Masini, Frendrup; Norton-Cuffy, Malinovskyi, Thorsby; Ekhator. A disposizione: Siegrist, Sommariva, Martin, Vitinha, Messias, Gronbaek, Onana, Ekuban, Carboni, Colombo, Cuenca, Otoa, Fini, Cornet, Venturino. Allenatore: Viera.



