Palermo, tra sold out e City Group: l’entusiasmo arriva anche agli acquirenti

Il Palermo si giocherà questa sera il ritorno del playoff di Serie C: il Barbera sold out e la presenza di uno dei manager di City Group fanno crescere l’entusiasmo

La cessione societaria del Palermo al City Group potrebbe subire un’accelerata in queste giorni. Uno dei manager della holding araba, Brian Marwood, è stato avvistato al Barbera ieri e stasera sarà presente in tribuna ad osservare la squadra da vicino.

In uno stadio sold out, cresce l’attesa per la partita ma è anche tanto l’entusiasmo che si respira in città in questo doppio fronte. Entusiasmo che è arrivato anche alla proprietà araba sempre più convinta di voler acquistare il Palermo e investire in un club con una piazza importante. Lo riporta Gianluca Di Marzio.