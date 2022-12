Palermo, Brunori: «In estate c’è stato un interesse del Cagliari»

Matteo Brunori, attaccante del Palermo, ha parlato svelando un curioso retroscena di mercato. Le dichiarazioni

Matteo Brunori, attaccante del Palermo, ha parlato ai microfoni di Sky Sport.

PAROLE – «Sì, in estate c’è stato un interesse del Cagliari. Io però avevo già in mente che in B sarei rimasto solo al Palermo, sono contento della scelta che ho fatto. Serie B? È un campionato difficile, siamo a tre punti sia dalla zona playoff che da quella calda. Bisogna continuare così, i punti arriveranno. Nella crescita di un giocatore penso che ci siano delle stagioni di transizione, ho trovato il luogo giusto, la spinta di questa piazza è un fattore importante».