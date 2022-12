Palermo, Corini: «Consapevolezza del percorso che dovevamo fare»

Le parole di Corini, tecnico del Palermo, sulla prima metà di stagione: « Le cose fatte bene hanno un tempo fisiologico per concretizzarsi»

Intervistato da Sky Sport, il tecnico del Palermo Eugenio Corini ha fatto il punto su questa prima metà di stagione, a due partite dalla fine del girone d’andata. Di seguito le sue parole.

«Avevamo la consapevolezza del percorso che dovevamo fare, essendo una neopromossa che deve affrontare tanti cambiamenti in un torneo molto complicato per tutte. Basta vedere la distanza in termini di punti che esiste fra la zona playout e quella playoff. Le cose fatte bene hanno un tempo fisiologico per concretizzarsi. Diamo tutto per vincere ogni domenica, ma con la consapevolezza da dove siamo partiti e di dove vogliamo arrivare. Brunori? Quando segna un attaccante è perché la squadra lo mette in condizione di farlo. Gli faccio i complimenti per quello che sta facendo, dando continuità a quanto fatto lo scorso anno in Serie C. Adesso dobbiamo fare in modo che vadano in gol con continuità anche gli altri giocatori»