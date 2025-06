Palermo, inizia l’era Inzaghi: ecco la prima mossa del tecnico! Alcuni calciatori sono già fuori dal progetto: i dettagli

Palermo, inizia l’era di Pippo Inzaghi: c’è la prima mossa dell’allenatore! Alcuni calciatori sono già fuori dal progetto: tutti i dettagli

Con l’arrivo di Pippo Inzaghi sulla panchina del Palermo, il club rosanero si prepara a una svolta decisa per rilanciare l’assalto alla Serie A, sfuggita nelle ultime due stagioni. Il direttore sportivo Osti ha avviato una profonda ristrutturazione tecnica, stilando una lista di esuberi eccellenti: tra questi figurano Di Mariano, Insigne, Saric, Vasic, Nikolaou e Verre. L’intento è chiaro: alleggerire il monte ingaggi e liberare spazio per costruire una rosa più adatta alle idee del nuovo allenatore.

La Reggiana ha messo nel mirino Aljosa Vasic, centrocampista serbo classe 2002 del Palermo, per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione di Serie B. Dopo una salvezza sofferta, il club emiliano vuole evitare nuovi rischi e ha confermato in panchina Davide Dionigi, artefice della rimonta salvezza. I dirigenti granata hanno già avviato i contatti con l’entourage del giocatore per sondare la fattibilità dell’operazione. Vasic, arrivato al Palermo nel 2023 dal Padova per 2 milioni di euro, non ha rispettato le aspettative, collezionando solo sette presenze da titolare in due stagioni.