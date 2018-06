Palermo-Frosinone, oggi l’andata della finale play-off: primo tempo scoppiettante con i gol di Ciano e La Gumina

Palermo–Frosinone si sfidano questa sera al Renzo Barbera per l’andata della finale playoff che mette in palio l’ultimo posto per la promozione in Serie A. Le due squadre, considerate le favorite per la seconda fase del campionato di Serie B, stanno giocando quest’oggi il match di andata mentre sabato si giocherà la sfida di ritorno. Il primo tempo della sfida odierna si è concluso con il punteggio di 1-1 ed è stato caratterizzato da due fantastici gol da parte dei rispettivi attaccanti Camillo Ciano per il Frosinone e Antonino La Gumina per il Palermo.

Parte subito forte la formazione ospite che trova a sorpresa il gol del vantaggio dopo pochi scampoli di gioco. Al quinto minuto Camillo Ciano si invola in contropiede, tenta l’uno-due con il compagno ma approfitta di un rimpallo e dai 30 metri lascia partire un piatto a giro potente che si insacca all’incrocio dei poli con Pomini battuto. Un euro gol in una finale playoff a cui risponde al termine del primo tempo l’idolo di casa, il 19enne Antonino La Gumina, che realizza con un colpo da biliardo la rete dell’1-1 rimettendo in corsa la squadra siciliana. Di seguito i video delle due reti siglate questa sera: