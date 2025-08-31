Palermo Frosinone 0-0: rosanero, che fatica! Ma davanti a Mattarella è stato comunque un successo. Filippo Inzaghi ha avuto una conferma: la Serie B è questa

Palermo Frosinone 0-0: rosanero, che fatica! Ma davanti a Mattarella è stato comunque un successo. Inzaghi ha avuto una conferma…

Una festa di popolo, un pareggio che non cancella l’entusiasmo. L’editoriale di Tullio Calzone sul Corriere dello Sport racconta la notte del Barbera, un Palermo-Frosinone che va ben oltre lo 0-0 finale. È stata una serata resa “memorabile” dalla presenza in tribuna del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che ha aggiunto emozione a un’atmosfera già resa speciale dai trentaduemila tifosi rosanero. Ma è stata anche la conferma di una verità che Filippo Inzaghi, da profondo conoscitore della categoria, aveva profetizzato: «in Serie B non esistono gare scontate».



La partita contro il Frosinone di Massimiliano Alvini, come scrive Calzone, si è trasformata fin da subito in un «duello corpo a corpo in ogni zona del campo». Un confronto spigoloso, che ha confermato i concetti espressi da Inzaghi, ovvero che «non ci saranno vittorie facili, neanche per una squadra costruita per lottare nei piani alti della classifica come il Palermo». Di fronte a un avversario che ha giocato una «gara coraggiosa, ordinata e priva di soggezione psicologica», nonostante le numerose assenze, il Palermo ha dovuto lottare, soffrire e, alla fine, accontentarsi di un punto.



Eppure, questo pareggio non viene letto come un passo falso. Al contrario. Per Calzone, la serata siciliana va registrata come «un’occasione non sprecata, capace di ricreare intorno alla squadra quel clima di festa ritrovata». Un risultato che, visto anche il passo falso delle altre pretendenti alla promozione (Venezia, Cesena e Spezia hanno tutte pareggiato), può andare bene. La lezione è chiara: questo campionato sarà una maratona, e ogni punto, anche quello guadagnato con fatica, sarà prezioso. La festa del Barbera non è stata rovinata da un pareggio, ma rafforzata dalla consapevolezza che, per tornare in Serie A, servirà lottare su ogni pallone, fino all’ultimo secondo di ogni partita.