Palermo, i giocatori donano il premio promozione ai cittadini in difficoltà

Palermo, bellissima iniziativa dei giocatori che hanno deciso di devolvere il premio promozione ai più bisognosi

Il Consiglio federale ieri ha preso le sue decisioni e tra queste ci sono anche gli approdi di otto squadre in Serie C. Tra queste c’è anche il Palermo che si è reso protagonista insieme ai suoi giocatori di una bellissima iniziativa. I calciatori hanno infatti rinunciato al premio promozione di 250 mila euro e lo hanno devoluto a chi ne ha più bisogno. La conferma è arrivata direttamente dal capitano Santana ai canali ufficiali del club.

«Giriamo i soldi ai palermitani poveri, siamo una famiglia. Questa decisione è stata presa per dimostrare tutto il nostro sostegno e la gratitudine a questi colori. Questa è la vittoria di Palermo e dei palermitani e credo di aver restituito alla gente di questa città una parte di quello che ho ricevuto in tanti anni a Palermo, provando sempre a dare più del massimo con immenso amore e rispetto per questi colori».