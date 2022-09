Palermo, Marconi: «Serie A? Ci spero, ma non ho grandi rimpianti»

Ivan Marconi, difensore del Palermo, ha parlato della possibile promozione in Serie A dei rosanero: le dichiarazioni

Ivan Marconi, difensore del Palermo, ha parlato ai microfoni del Corriere dello Sport.

LE PAROLE – «Ci spero. Ma, come dice Galliani, la Serie A è un altro sport. Nel calcio esistono le categorie. Se ho sempre giocato dalla B in giù, vuol dire che la mia dimensione è questa. A trentadue anni non ho rimpianti. Ne avrei se non mi fossi impegnato. Non dico sempre, però di solito chi s’impegna riesce. I sacrifici spesso valgono più della bravura».