Pallone Champions League finale 2020, ecco le immagini

Il nuovo pallone della finale di Champions League è stato presentato questa mattina sui canali ufficiali della Uefa. Il prodotto, marchiato Adidas, presenta il logo della finale incastonato nelle stelle in primo piano. Negli spazi le finiture e le linee che richiamano ovviamente la città di Istanbul, sede della prossima finale che si disputerà sabato 30 maggio. Ecco le foto:

Road to Istanbul 🇹🇷

Introducing the official 2019/20 #UCLfinal match ball by @adidasfootball! ⚽️ pic.twitter.com/iUbpHFr0Xq

— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) February 18, 2020