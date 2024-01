Pallone d’Oro, corruzione del PSG per far vincere Leo Messi?

Indagato il PSG per quanto riguarda l’assegnazione del settimo Pallone d’Oro a Leo Messi. Cosa bolle in pentola?

Come rivelato da Le Monde, ci sono delle indagini in corso per quanto riguarda l’assegnazione del settimo Pallone d’Oro a Leo Messi: una vera e propria inchiesta giudiziaria per chiarire i rapporti tra il club parigino e Ferré.

Nel mezzo si raccontano anche vari regali ricevuti, oltre a diversi inviti in tribuna Vip al Parco dei Principi, anche una serie di viaggi gratuiti in Qatar per convincere a cambiare il voto (precedentemente fatto a Lewandowski)