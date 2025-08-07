Pallone d'Oro, Arne Slot nominato il miglior allenatore del 2025. Una grande impresa per il Liverpool - Calcio News 24

Pallone d’Oro: Arne Slot nominato Allenatore dell’Anno dopo una stagione da protagonista

Il Pallone d’Oro non è solo il premio al miglior calciatore del mondo: ormai da anni, France Football ha ampliato il suo prestigioso riconoscimento includendo anche altre categorie, tra cui quella dedicata al miglior tecnico. E proprio in questo contesto, arriva la meritata candidatura di Arne Slot come Allenatore dell’Anno per l’edizione del Pallone d’Oro 2025.

Una nomination che corona una stagione memorabile per il tecnico olandese, protagonista di un’annata da sogno sulla panchina del Liverpool. Slot, approdato nel club inglese dopo l’esperienza al Feyenoord, ha impresso fin da subito il suo marchio alla squadra, portandola a trionfare in Premier League e mostrando un calcio moderno, organizzato e spettacolare.

La sua candidatura al Pallone d’Oro nella categoria allenatori non è una sorpresa per chi ha seguito da vicino la sua crescita negli ultimi anni. Slot ha dimostrato non solo grandi capacità tattiche, ma anche una straordinaria abilità nella gestione dello spogliatoio, valorizzando giovani talenti e dando nuova linfa a giocatori già affermati. Il suo Liverpool è stato ammirato in tutta Europa per equilibrio, intensità e capacità di adattamento.

Nel gruppo dei candidati per il Pallone d’Oro 2025 figura accanto a nomi di grande calibro come Luis Enrique, vincitore della Champions League con il PSG, Antonio Conte, artefice dello scudetto con il Napoli, Hansi Flick, dominatore della Liga con il Barcellona, ed Enzo Maresca, che ha guidato il Chelsea a importanti successi internazionali.

Il riconoscimento al miglior allenatore dell’anno, all’interno della cerimonia del Pallone d’Oro, assume un valore sempre più importante, perché premia chi, spesso dietro le quinte, costruisce i successi delle grandi squadre. E Arne Slot, con i suoi risultati e il suo stile, rappresenta pienamente questa figura.

In attesa della cerimonia ufficiale del Pallone d’Oro 2025, che si terrà come da tradizione a Parigi, la candidatura di Slot rafforza ulteriormente la sua reputazione a livello mondiale. Il tecnico olandese è ormai entrato nel gotha del calcio internazionale e, indipendentemente dal risultato finale, la sua stagione resterà impressa nella memoria degli appassionati.