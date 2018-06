Pallotta sul rinnovo di Di Francesco: «Farà crescere la Roma»

Il Presidente della Roma, James Pallotta, ha parlato così del rinnovo di Eusebio Di Francesco, arrivato quest’oggi

A seguito del rinnovo di Eusebio Di Francesco, il presidente della Roma James Pallotta ha rilasciato alcune dichiarazioni, tramite il sito ufficiale del club giallorosso: «La scorsa estate, quando abbiamo ingaggiato Eusebio, dichiarai che eravamo in cerca di un allenatore in grado di ottenere il massimo dalla nostra squadra e allo stesso tempo di far crescere i nostri giovani talenti. Credo che il mister sia riuscito a ottenere entrambi i risultati alla sua prima stagione sulla nostra panchina».

Il numero 1 dei capitoli conclude: «Per noi è importante mantenere la continuità e la stabilità che Eusebio apporta al progetto. Il rinnovo del contratto che ha firmato oggi è il segno di quanto crediamo nelle sue capacità di far crescere sempre di più la Roma»