Panchina Arsenal: Emery vicino all’esonero. Le ultime

Panchina Arsenal: Unai Emery vicino all’esonero. Decisivo il pessimo ruolino di marcia dei Gunners. Le ultime

Momento difficile per Unai Emery sulla panchina dell’Arsenal, di sicuro il più complicato da quando è arrivato a Londra. Il tecnico spagnolo è sulla graticola e a breve potrebbe arrivare l’esonero.

Come riportato da Tuttosport, la società sarebbe scontenta del ruolino di marcia: solo 2 vittorie nelle 11 gare per l’Arsenal. I Gunners starebbero pensando ad un traghettatore: o il vice allenatore Bould, oppure un grande ex come Fredrik Ljungberg.