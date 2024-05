Panucci: «Allegri è forte». E i dubbi su Gasperini: «Vorrei vederlo...»

Christian Panucci, opinionista su Sportmediaset, ha parlato di Allegri e Gasperini in vista della finale di Coppa Italia

Christian Panucci, opinionista su Sportmediaset, ha parlato di Allegri e Gasperini in vista della finale di Coppa Italia. Le sue dichiarazioni:

ALLEGRI – «Quello che gli hanno chiesto ha fatto, se dovessimo chiudere gli occhi e guardare la classifica è in Champions… E’ chiaro che la qualità del gioco a volte non è stata al top del livello. Però non lo so, non spetta a me dirlo. Sono convinto che Max sia un allenatore forte».

GASPERINI – «E’ un grande allenatore, ma con l’Inter non andò bene. ui è in grado di migliorare i giocatori da 7/7.5 ma riuscirà a imporsi quando troverà quelli già da 9.5/10?».