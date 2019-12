Paolo Berlusconi: «Monza in A fra due anni» VIDEO

Paolo Berlusconi, le parole del fratello di Silvio, su quanto sta facendo il Monza e sulla possibilità che la squadra arrivi in A

Quella del Monza è una bellissima storia. Il club si trova attualmente in cima alla classifica del Giorne A di Serie C. Le ambizioni però sono ben altre e a confermarlo ci ha pensato Paolo Berlusconi.

«L’avventura del Monza è una cosa seria con un percorso che ci deve portare laddove la città di Monza non è mai arrivata cioè in Serie A. Derby con il Milan? Non facciamoci sentire da Galliani ma tra due anni. Qui lo dico e qui lo nego».