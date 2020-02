Paolo Rossi: «Mancini è una sorpresa, l’Italia può vincere l’Europeo»

Paolo Rossi, ex campione del mondo 1982, è intervenuto ai microfoni de La Gazzetta dello Sport per analizzare il momento della nazionale

Paolo Rossi, ex campione del mondo 1982, è intervenuto ai microfoni de La Gazzetta dello Sport per analizzare il momento della nazionale. Ecco le sue parole sulla nuova gestione da parte del ct Roberto Mancini: «Sinceramente non me lo aspettavo da Mancini, ma è stata una piacevole sorpresa. Ha tirato fuori le sue idee e la sua conoscenza del calcio».

EUROPEO – «Europeo all’Italia o Champions alla Juve? Adesso direi l’Italia perché in un torneo breve può succedere di tutto e anche se non sei tra i favoriti puoi ottenere grandi risultati. Ma occhio a non sottovalutare la Juventus».