Morte di Papa Francesco, la nota dell’AIA: «Anche con una palla di stracci si fanno dei miracoli»

Il calcio, la FIGC e l’AIA si uniscono al cordoglio per la scomparsa di Papa Francesco, con la nota che riportiamo di seguito comparsa sul portale ufficiale dell’Associazione Italiana Arbitri.

«Il calcio, la FIGC e l’AIA piangono la scomparsa di Papa Francesco, venuto a mancare questa mattina all’età di 88 anni.

“Anche con una palla di stracci si fanno dei miracoli”. Lo disse Jorge Mario Bergoglio, nato il 17 dicembre 1936 in Argentina, nel corso di un’udienza privata con la Nazionale nel 2019, raccontando la sua passione per il calcio. Una ‘pelota de trapo’ che ha ispirato anche diverse iniziative che hanno legato il calcio, la Federazione e la Chiesa. L’ultima delle quali, in ordine di tempo, il progetto ‘Giubileo-Pelota de Trapo’, con le celebrazioni del Giubileo dello Sport che sarebbero culminate il 14 e il 15 giugno prossimi con una speciale funzione in Piazza San Pietro presieduta da Sua Santità.

La FIGC, d’intesa con tutte le componenti federali, sospende tutte le competizioni in programma nella giornata di oggi, dalla Serie A ai Dilettanti».