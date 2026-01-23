Papera Sommer: clamoroso quanto successo a San Siro durante Inter Pisa. L’episodio che ha spiazzato tutti – FOTO

Papera Sommer: clamoroso episodio a San Siro durante Inter Pisa. L’episodio nel match di Serie A – FOTO

L’anticipo della ventiduesima giornata di Serie A regala subito un colpo di scena clamoroso. Allo stadio “Giuseppe Meazza”, l’atmosfera di festa per la capolista si è trasformata in gelo improvviso dopo appena undici minuti di gioco. L’Inter di Cristian Chivu si trova infatti costretta a rincorrere il Pisa, passato in vantaggio grazie a un episodio che farà discutere a lungo.

Il pasticcio: black-out Sommer, Moreo ne approfitta

A sbloccare il match non è stata una manovra avvolgente dei toscani, bensì un regalo inaspettato della retroguardia nerazzurra. Yann Sommer si è reso protagonista di un disimpegno scellerato in fase di costruzione dal basso. Nel tentativo di servire i compagni, l’estremo difensore ha letteralmente consegnato la sfera a Stefano Moreo. L’attaccante del Pisa si è trasformato in un cecchino implacabile: intuita l’incertezza, non ha esitato e con un tocco morbido ha disegnato un pallonetto perfetto che ha scavalcato Sommer, depositandosi in rete per lo 0-1.

La reazione: Bisseck sfiora il pari

Accusato il colpo psicologico, l’Inter ha cercato di riorganizzare le idee per difendere il primato in classifica (49 punti). La scossa ha provato a darla Yann Bisseck. Il difensore tedesco al 21′ ha rotto gli indugi con una percussione centrale travolgente, conclusa con un tiro dal limite sibilato fuori di un soffio. È stato il primo vero segnale di vita della squadra di casa, che ora deve fare i conti con un Pisa arroccato a difesa del prezioso vantaggio. Anzi, lo stesso Moreo ha raddoppiato dopo pochi minuti.

Le mosse di Chivu

Dalla panchina, Chivu predica calma e chiede maggiore velocità nel giro palla per scardinare il muro eretto dagli uomini di Gilardino. Davanti, la coppia formata dal capitano Lautaro Martinez e dal giovane talento Francesco Pio Esposito sta cercando l’intesa negli spazi stretti, ma la manovra appare ancora farraginosa. La partita è lunga e l’allenatore nerazzurro ha carte pesanti da giocare a gara in corso, come Marcus Thuram e Ange-Yoan Bonny, pronti a subentrare per ribaltare un risultato che, al momento, ha del clamoroso.