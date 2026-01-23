Connect with us

Inter News

Papera Sommer: clamoroso quanto successo a San Siro durante Inter Pisa. L’episodio che ha spiazzato tutti – FOTO

Published

3 ore ago

on

By

papera sommer

Papera Sommer: clamoroso episodio a San Siro durante Inter Pisa. L’episodio nel match di Serie A – FOTO

L’anticipo della ventiduesima giornata di Serie A regala subito un colpo di scena clamoroso. Allo stadio “Giuseppe Meazza”, l’atmosfera di festa per la capolista si è trasformata in gelo improvviso dopo appena undici minuti di gioco. L’Inter di Cristian Chivu si trova infatti costretta a rincorrere il Pisa, passato in vantaggio grazie a un episodio che farà discutere a lungo.

Il pasticcio: black-out Sommer, Moreo ne approfitta

A sbloccare il match non è stata una manovra avvolgente dei toscani, bensì un regalo inaspettato della retroguardia nerazzurra. Yann Sommer si è reso protagonista di un disimpegno scellerato in fase di costruzione dal basso. Nel tentativo di servire i compagni, l’estremo difensore ha letteralmente consegnato la sfera a Stefano Moreo. L’attaccante del Pisa si è trasformato in un cecchino implacabile: intuita l’incertezza, non ha esitato e con un tocco morbido ha disegnato un pallonetto perfetto che ha scavalcato Sommer, depositandosi in rete per lo 0-1.

La reazione: Bisseck sfiora il pari

Accusato il colpo psicologico, l’Inter ha cercato di riorganizzare le idee per difendere il primato in classifica (49 punti). La scossa ha provato a darla Yann Bisseck. Il difensore tedesco al 21′ ha rotto gli indugi con una percussione centrale travolgente, conclusa con un tiro dal limite sibilato fuori di un soffio. È stato il primo vero segnale di vita della squadra di casa, che ora deve fare i conti con un Pisa arroccato a difesa del prezioso vantaggio. Anzi, lo stesso Moreo ha raddoppiato dopo pochi minuti.

Le mosse di Chivu

Dalla panchina, Chivu predica calma e chiede maggiore velocità nel giro palla per scardinare il muro eretto dagli uomini di Gilardino. Davanti, la coppia formata dal capitano Lautaro Martinez e dal giovane talento Francesco Pio Esposito sta cercando l’intesa negli spazi stretti, ma la manovra appare ancora farraginosa. La partita è lunga e l’allenatore nerazzurro ha carte pesanti da giocare a gara in corso, come Marcus Thuram e Ange-Yoan Bonny, pronti a subentrare per ribaltare un risultato che, al momento, ha del clamoroso.

Related Topics:

Il calcio del giorno

Ultimissime

Ultime notizie Calciomercato LIVE Ultime notizie Calciomercato LIVE
Calciomercato1 ora ago

Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno

Ultime notizie Calciomercato LIVE: segui con noi tutte le notizie del giorno, aggiornate ora dopo ora dalla redazione di Calcio...

video

Spalletti conferenza 02 Spalletti conferenza 02
Hanno Detto3 giorni ago Andrea Bargione

Conferenza stampa Spalletti pre Juve Benfica: «Mourinho? In un primo periodo ci siamo detti qualcosa, più lui di me, su questo aspetto vince sempre lui. Mercato? Io ho accettato questa Juventus»

Conferenza stampa Spalletti pre Juve Benfica: le sue dichiarazioni alla vigilia del match di Champions League (Andrea Bargione inviato all’Allianz...
Change privacy settings
×