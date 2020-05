Paquetà allontana le voci di mercato: «Il Milan è la mia nuova casa»

Lucas Paquetà è felice al Milan nonostante i rumors di mercato: le dichiarazioni del centrocampista rossonero

Lucas Paquetà è molto contento di vestire la maglia del Milan. Il centrocampista brasiliano lo ha ribadito nel corso del suo intervento sul canale Instagram ufficiale dei rossoneri.

«Il Milan per me significa la mia nuova casa. Spero di essere sempre molto felice qua e per questo darò sempre il mio massimo per vincere con questa squadra storica».

Il calciatore ha poi aggiunto: «Sono contento di giocare in Italia e spero di essere sempre di più sul campo, mettendo a disposizione della squadra le mie qualità per aiutarla a vincere».