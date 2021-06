Paratici PSG: sgambetto dei francesi al Tottenham. Le ultime

Fabio Paratici valuta le offerte: dopo quella ormai nota del Tottenham, si fa avanti anche il Paris Saint-Germain

Fabio Paratici ha lasciato la Juventus e domani l’addio si consumerà anche in conferenza stampa insieme ad Andrea Agnelli. Dopo 11 anni separazione dalla Juventus: il Tottenham avrebbe messo gli occhi su di lui provando a riformare la coppia con Antonio Conte.

Non ci sono solo gli Spurs sull’ex CFO della Juventus: come riportato da AS, il PSG avrebbe messo nel mirino Paratici per affidargli il ruolo di direttore sportivo prendendo di fatto il ruolo di Leonardo.