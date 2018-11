Paredes vicino al Milan ma gli investimenti dei rossoneri rendono difficile una conclusione

Leandro Paredes, ormai stanco dello Zenit San Pietroburgo, dove si sente sempre meno coinvolto dopo il saluto di Mancini, vorrebbe rientrare in serie A. Per molto tempo è stato vicino a indossare la maglia bianconera ma l’affare con la Juventus non è mai andato in porto. Oltre che alla Vecchia Signora, Paredes è stato per ben tre volte a un passo dal Milan. Per l’argentino il sogno di diventare rossonero continua – e non manca di confessarlo agli amici della Roma – ma ci sono alcuni ostacoli perché ciò si realizzi. Lo Zenit pretenderebbe per Paredes almeno 30 milioni ma il Milan è già legato all’investimento di 35 milioni fatto per Paquetà.

Per il club rossonero un’altro acquisto a queste condizioni economiche per gennaio si mostrerebbe fin troppo dispendioso. Paredes resta un giocatore molto gradito a Gattuso, quindi le speranze di un arrivo a Milano non sono del tutto vane ma la conclusione di un vero e proprio affare è ancora lontana. Per ora non resta altro da fare che trovare una formula vantaggiosa o rassegnarsi a un oneroso sforzo economico da parte del Milan ma sbloccare la situazione resta un’impresa difficile.