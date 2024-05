Olympiacos Fiorentina, Paredes CONTRO Ranieri sui social. La VENDETTA del giocatore giallorosso

Leandro Paredes va contro Ranieri dopo il risultato di Olympiacos Fiorentina. Ecco cosa è scalpitato sui social

Olympiacos Fiorentina ha registrato non solo il dispiacere viola, ma anche molti sfottò. Tifosi avversari? Non solo, tra questi anche Leandro Paredes: centrocampista della Roma che dopo essere stato etichettato come “miracolato” da Luca Ranieri, non si è risparmiato ad una risposta severa.

Su una fan page romanista dove è stato fatto un posto proprio sull’errore di Ranieri, Paredes ha ribattuto con l’emoticon con la faccina con il dito su naso.