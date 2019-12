Psg, Neymar: «La mia priorità è restare qui, do il 100%»

Neymar ha ripreso a segnare con continuità al Paris Saint Germain dopo gli infortuni: ecco le parole del fantasista brasiliano

Neymar si racconta in esclusiva a France Football. Ecco le parole del fantasista francese sulla sua stagione al Psg.

NEYMAR – «Non gioco mai per essere il numero uno. Gioco solo perché amo il calcio. Sono felice solo quando gioco. E ogni volta che sono in campo, do il 100%. Perfezione? C’è solo Dio che è perfetto. Ognuno ha i suoi piccoli difetti. Un leader è qualcuno che deve aiutare la squadra a vincere, per condurla alla vittoria. La mia priorità è PSG, con il massimo coinvolgimento ogni settimana».