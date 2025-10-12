Parma, l’amichevole col Monza offre nuovi spunti: Cuesta valuta il cambio modulo?

Parma, l’amichevole col Monza regala indicazioni: Cuesta pensa a un nuovo modulo? Tutti i dettagli

Il test amichevole tra Parma e Monza ha fornito indicazioni preziose per l’allenatore crociato Carlos Cuesta, tecnico spagnolo noto per la sua attenzione alla fase tattica e alla valorizzazione dei giovani. Nonostante il risultato non fosse l’obiettivo principale, la partita ha rappresentato un banco di prova utile per valutare la condizione della squadra e sperimentare nuove soluzioni in vista del campionato di Serie A.

Le indicazioni dal campo

Il Parma ha mostrato buone trame di gioco, ma anche alcune difficoltà nella gestione della fase difensiva. Proprio per questo Cuesta starebbe pensando a un cambio di modulo, passando dal consueto 4-3-3 a un sistema più equilibrato, come il 3-5-2. L’obiettivo è garantire maggiore solidità dietro e sfruttare meglio le caratteristiche degli attaccanti a disposizione.

Tra i protagonisti dell’amichevole si è distinto Cutrone. Buone risposte anche da Ordonez, esterno offensivo, che ha messo in mostra velocità e capacità di saltare l’uomo. In difesa, invece, qualche incertezza di troppo ha spinto lo staff tecnico a riflettere su possibili correttivi.

Prospettive per il campionato

Con la Serie A che entra nel vivo, il Parma punta a consolidare la propria identità e a trovare continuità di risultati. L’amichevole con il Monza, ha evidenziato come la squadra emiliana abbia margini di crescita ma necessiti di maggiore equilibrio tra i reparti.

In vista delle prossime sfide, Cuesta dovrà decidere se confermare il sistema di gioco tradizionale o se inaugurare un nuovo assetto tattico. Una scelta che potrebbe rivelarsi decisiva per il prosieguo della stagione e per le ambizioni del Parma in Serie A.