Parma-Ascoli, pari e polemiche: l’episodio che ha fatto discutere – FOTO

Il Parma ha pareggiato la prima partita del 2024 contro l’Ascoli ma nel finale non sono mancate le polemiche

Il 2024 in Serie B del Parma è ripartito con un pareggio contro l’Ascoli, bestia nera dei crociati nelle ultime stagioni (2 vittorie prima dell’1 a 1 del Tardini). Ma a far discutere, però, è stato l’episodio controverso successo nel finale di partita. Man di testa ha preso la traversa allo scadere, sulla seconda palla è arrivato Charpentier che, con un tiro a botta sicura, ha trovato la deviazione di Di Tacchio. L’attaccante, seguito da tutti i compagni, si è subito lamentato con l’arbitro Fourneau chiedendo il calcio di rigore per un tocco con il braccio del centrocampista marchigiano.

Il direttore di gara, però, dopo un check veloce al Var ha chiuso la partita con il triplice fischio decretando la fine della contesa. Una decisione abbastanza frettolosa, ma al di là della possibilità del dare rigore o meno la vera domanda è: perché ha fischiato la fine senza nemmeno andare al monitor? Dai replay e i successivi fermo immagine si vede come Di Tacchio tocchi il pallone con il braccio nell’andare ad opporsi al tiro dell’attaccante avversario. Il tutto è stato valutando dalla sala Var che ha visto, con ogni probabilità, il tocco e valutato l’episodio come movimento consono e non volontario nell’andare alla ricerca del pallone. Ma la polemica è arrivata fino ai social, come spesso accade in queste situazioni, ed è destinata a far parlare proprio per questo motivo, ovvero per la mancata revisione in prima persona da parte del fischietto di Roma 1.