Parma-Atalanta: dove vederla in tv, orario e probabili formazioni

Allo Stadio Tardini l’incontro amichevole Parma-Atalanta: le ultimissime di formazioni con orario e dove vedere il match in tv

Alla Stadio Tardini di Parma va in scena la partita amichevole Parma-Atalanta. Andiamo a scoprire le ultimissime di formazione, l’orario e dove vedere la sfida.

Le probabili formazioni

PARMA (4-2-3-1): Suzuki; Coulibaly, Delprato, Circati, Valeri; Estevez, Sohm; Man, Hernani, Mihaila; Bonny. All. Pecchia.

ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi; Godfrey, Hien, Kolasinac; Zappacosta, de Roon, Pasalic, Bakker; Koopmeiners, Scamacca, De Ketelaere. All. Gasperini.

Orario e dove vederla in tv

Parma-Atalanta si gioca alle ore 18:00 di domenica 4 luglio. Verrà trasmessa in diretta tv in chiaro su Sportitalia (canale numero 60 del digitale terrestre e in versione HD sul canale 560).