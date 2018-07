Un nome nuovo per l’attacco del Parma: il club emiliano è interessato a Mattia Destro, centravanti in forza al Bologna

Tornato in Serie A dopo gli anni bui del fallimento, il Parma lavora sul mercato per rinforzare la rosa a disposizione del tecnico D’Aversa in vista dell’esordio in campionato. Il club emiliano è alla ricerca di un attaccante e stando a quanto riportato dall’edizione odierna di Tuttosport, avrebbe messo gli occhi su Mattia Destro, centravanti ex Roma e Milan ora al Bologna. Il giocatore classe 1991, nel capoluogo emiliano dal 2015, ha totalizzato 85 presenze in maglia rossoblù e messo a segno 25 reti.