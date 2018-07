L’ad del Parma non esclude un possibile ritorno di Cassano ai ducali e contesta la penalizzazione di 5 punti inflitta alla squadra

Antonio Cassano è attualmente libero sul mercato ma ha serie difficoltà a trovare una squadra disposta ad accontentare le sue richieste. L’ex attaccante di Milan e Inter in questo momento si sta dedicando alla famiglia ma l’offerta giusta può arrivare quando meno se l’aspetta. L’ad del Parma, Luca Carra, non ha escluso un possibile ritorno del fenomeno barese in Emilia parlando ai microfoni di Radio Sportiva: «Cassano può tornare al Parma? Al momento direi di no, ma mai dire mai…». Il dirigente dei ducali ha poi raccontato le sue emozioni nella cavalcata che ha portato il Parma dalla Serie D alla A: «Tre anni fa cominciavamo la Serie D, vedere il nostro nome accostato alle grandi è stata una grande emozione. Come neopromossa saranno tutte partite difficili, la terza giornata con la Juventus avrà un significato particolare».

Carra ha poi così commentato i 5 punti di penalizzazione inflitti alla squadra per illecito sportivo: «Smaltire la penalizzazione subito contro Udinese e Spal non sarà facile. Cinque punti sono tanti e speriamo nel ricorso. I cinque punti sono troppo perché non eravamo neppure a conoscenza dei fatti che ci contestano». Sul mercato: «Non abbiamo finito. Cerci e Aquilani? Nomi accostati a noi ce ne sono tanti, cerchiamo giocatori di esperienza, ma alcuni come Gobbi li abbiamo già presi».