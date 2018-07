Il Parma annuncia ricorso: «Enorme amarezza per la sentenza odierna»

La società ducale annuncia ricorso: «Enorme amarezza per la sentenza, condanna abnorme per Calaiò»

Il Parma annuncia ricorso. Questa mattina la decisione del Tribunale Federale Nazionale che ha confermato la permanenza in Serie A del Parma per la stagione 2018/2019 ma allo stesso tempo i ducali dovranno iniziare il campionato con cinque punti di penalizzazione da scontare in classifica. Per il calciatore Emanuele Calaiò, invece, la sentenza è stata più dura visto che è stato squalificato per i prossimi due anni più l’ammenda di 20 mila euro per la vicenda dei messaggi sospetti precedentemente alla gara Spezia-Parma, ultima partita della regular season di Serie B.

Questo il testo del comunicato diramato dalla società ducale in tarda mattinata attraverso il proprio sito web ufficiale: «Il Parma Calcio 1913 prende atto con enorme amarezza della sentenza emessa in data odierna dal Tribunale Federale Nazionale. Riteniamo abnorme la condanna del nostro tesserato Emanuele Calaiò rispetto ai fatti all’origine del deferimento e iniqua, illogica ed in contrasto con la recente giurisprudenza sportiva la pesantissima penalizzazione per responsabilità oggettiva inflitta alla nostra società. Confidiamo che la totale estraneità del Parma Calcio 1913 ad ogni comportamento meno che lecito venga riconosciuta già dalla Corte Federale di Appello, a cui ricorreremo in tempi brevissimi, nell’auspicio di trovare giustizia».