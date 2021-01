Parma, cinque assenti per D’Aversa: emergenza in vista della Sampdoria

Parma, ancora cinque i giocatori out per il tecnico Roberto D’Aversa in vista della sfida contro la Sampdoria: recuperato Yann Karamoh

Il Parma, dopo la sconfitta in Coppa Italia con la Lazio, prosegue la sua preparazione in vista del posticipo di campionato, domenica contro la Sampdoria. Lavoro defaticante per gli uomini scesi in campo all’Olimpico: può sorridere il tecnico Roberto D’Aversa, con Yann Karamoh che è tornato a lavorare con i compagni dopo quasi un mese di stop. Il report dell’allenamento odierno.

«Il Parma Calcio è tornato ad allenarsi oggi a Collecchio con una seduta pomeridiana. Agli ordini di Mister D’Aversa, i crociati scesi in campo ieri contro la Lazio hanno svolto un lavoro defaticante. Per il resto del gruppo, invece, esercizi di riscaldamento e tecnica applicata seguiti da un lavoro tattico. L’allenamento è stato concluso da una sessione di tiri in porta. Yann Karamoh ha lavorato con i compagni. Lavoro differenziato per Botond Balogh, Vincent Laurini e Yordan Osorio. Terapie per Bruno Alves e Lautaro Valenti. I crociati torneranno in campo domani per una seduta mattutina a porte chiuse».