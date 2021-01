Parma, D’Aversa: «Una grandissima prestazione, che peccato»

Roberto D’Aversa ha parlato al termine di Lazio-Parma di Coppa Italia

Roberto D’Aversa, allenatore del Parma, ha commentato ai microfoni di Rai Sport l’eliminazione dalla Coppa Italia per mano della Lazio. I gialloblù torneranno in campo domenica sera contro la Sampdoria.

PRESTAZIONE – «A due minuti dalla fine c’era un pareggio, il pensiero era andare avanti ai supplementari. E’ un peccato perché abbiamo fatto una grandissima prestazione, il rammarico è non aver portato a casa un risultato positivo ma non posso rimproverare nulla. Non ho rinunciato ai titolari. Chi non è venuto aveva problemi fisici. Iacoponi mi ha dato disponibilità con solo un allenamento, non può giocare stasera. Sono stato chiaro in presentazione di partita e qualcuno ha distorto quello che ho detto. Chi c’era oggi era più pronto. Bisogna ragionare che nelle tre partite fatte siamo sempre a recriminare un risultato che non rispecchia l’andamento. Se commetti errori non porti a casa il risultato, in campionato dobbiamo accedere perché alla lunga i punti possono pesare».