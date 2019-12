Parma, D’Aversa: «Vittoria nel finale? Energie tirate fuori da non so dove»

Mister D’Aversa sorride dopo l’ottima prestazione del Parma in casa del Napoli: le parole del tecnico crociato

Roberto D’Aversa, tecnico del Parma, ha risposto alle domande di Sky Sport dopo la sorprendente vittoria al San Paolo contro il Napoli. Ecco le dichiarazioni dell’allenatore.

«Risultato oltre le aspettative? Tutto guadagnato sul campo. Il Napoli è una squadra molto forte. Nel finale siamo stati molto bravi, con energie tirate fuori da non so dove, a trovare il gol con Gervinho. Obiettivi? Noi dobbiamo lavorare in settimana per il prossimo obiettivo, cioé il Brescia, indipendentemente dal fatto che il risultato sia positivo o negativo».