Parma, Hernani: «Lavoro per migliorare. Cerchiamo la continuità»

Parma, Hernani ai microfoni di Sky Sport: «Sto lavorando in allenamento per migliorarmi. Bologna? Vogliamo altri tre punti»

Hernani, centrocampista del Parma, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dell’attuale momento degli emiliani. Ecco le parole dell’ex Zenit:

«Dal punto di vista personale sto lavorando in allenamento per migliorarmi. Non vedo l’ora di poter dimostrare il mio valore in partita e fare gol. Bologna? È una squadra forte, la rispettiamo ma andremo a giocarcela con tutta la forza che abbiamo. Vogliamo fare altri tre punti, serve continuità».