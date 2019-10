Parma, infortunio Cornelius: le ultime sulle condizioni dell’attaccante

Brutte notizie in casa Parma: infortunio in allenamento per Cornelius dopo la tripletta al Genoa. Gli aggiornamenti

«Cornelius durante l’allenamento di questa mattina ha accusato un dolore ai flessori della coscia sinistra e domani verrà sottoposto ad accertamenti».

Questo l’estratto del comunicato del Parma sulla seduta di questa mattinata. Brutte notizie per D’Aversa, che aveva già perso per infortunio Roberto Inglese contro il Genoa. Si attendono novità sulle condizioni dell’attaccante danese, nella speranza che non si tratti di un problema grave.