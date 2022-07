Krause: «Tra 5 anni Parma stabilmente in A. Pecchia? A sua disposizione per il mercato»

Kyle Krause, presidente del Parma, ha parlato in conferenza stampa in vista della prossima stagione

OBIETTIVO – «Tra cinque anni vedo il Parma stabilmente in Serie A senza lottare per la retrocessione. Dobbiamo lavorare bene sul settore giovanile e soltanto così potremo portare tanti più giovani a giocare per la prima squadra. Per questo stiamo rinforzando le competenze e acquisendo nuovi sistemi per la valutazione dei giocatori».

PECCHIA – «Penso possa essere contento della squadra che ha trovato. Parlerò con lui e sarò a sua disposizione qualora avesse delle esigenze particolari in ambito di mercato».