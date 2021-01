Parma, Liverani: «Mancano i risultati, non riusciamo a fare gol»

Il tecnico del Parma Fabio Liverani ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la sconfitta sul campo dell’Atalanta

INFORTUNI – «Questa una stagione particolare, le difficoltà post Covid sono state drammatiche. Perdiamo giocatori per problemi muscolari, giocatori che l’anno scorso hanno fatto una stagione logorante e che non hanno avuto tempo per recuperare».

PARTITA – «Prendiamo gol per disattenzioni, non per demeriti. Abbiamo difficoltà numeriche e anche di qualità. Inglese lo dobbiamo recuperare, fa staffetta con Cornelius perchè nessuno dei due sta benissimo. Perdere a Bergamo non è un problema, perdere i giocatori nella settimana del turno infrasettimanale lo è».

ESONERO – «Non vado al campo con il pensiero dell’ultima partita. Faranno le loro valutazioni, io posso fare sul campo tutto quello che è fattibile per mettere in campo la squadra. L’autocritica c’è, d’altronde mancano i risultati. Non riusciamo a fare gol, a trasmettere gioco. Con questa rosa difficilmente avremo il pallino del gioco. Cinque squadre hanno cambiato allenatore a inizio anno e nessuna ha fatto meglio dell’anno scorso».

ATTACCO – «Davanti abbiamo pochi giocatori che determinano le partite. Abbiamo centrocampisti di qualità ma davanti siamo corti».