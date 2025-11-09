Parma Milan, brutto infortunio per quel calciatore: i ducali sperano di non perderlo in vista delle prossime sfide, attesa per gli esami

Parma Milan, ansia per l’infortunio di Suzuki: i ducali temono di perdere il giocatore, attesa per gli esami strumentali

Il club gialloblù vive ore di tensione per le condizioni del portiere giapponese, protagonista nel 2-2 contro il Milan. Nonostante abbia concluso la gara tra i pali, Suzuki ha accusato negli ultimi minuti un problema alla mano sinistra, che negli spogliatoi si è gonfiata in modo preoccupante. Per questo motivo il giocatore è stato accompagnato in ospedale per accertamenti radiologici.

L’episodio chiave è avvenuto all’82’, sull’occasione clamorosa fallita da Alexis Saelemaekers: nell’uno contro uno, Suzuki si è lanciato in uscita bassa per fermare l’attaccante belga, ma nella caduta ha sbattuto la mano a terra, ricevendo anche un colpo fortuito dall’avversario. Saelemaekers ha poi calciato a lato, disturbato da Sorensen.

L’intervento dei medici è stato immediato, ma quasi inosservato a causa delle numerose azioni da gol che si susseguivano in quel frangente. Con il ghiaccio Suzuki è riuscito a proseguire fino al termine, dando l’impressione che il problema fosse rientrato.

A freddo, però, la mano ha iniziato a gonfiarsi sensibilmente, inducendo lo staff medico e il portiere a recarsi subito in ospedale per escludere fratture o lesioni più serie.

