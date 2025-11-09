Parma Milan, Cuesta: «Abbiamo provato a vincerla fino alla fine. Sappiamo che stiamo facendo un ottimo lavoro, ma...»

Parma Milan, Cuesta ha parlato nel post partita ai microfoni di Dazn dopo il pareggio contro i rossoneri. Queste le parole del tecnico dei Ducali.

Un pareggio che potrebbe consentire al Parma di ripartire. Sotto di 2-0, i Ducali sono riusciti a ribaltare la situazione portando a casa un punto d’oro.

UN GRUPPO CHE SA REAGIRE – «Noi abbiamo provato a vincerla fino alla fine, ci mettiamo tutto. Questo gruppo sa reagire ai momenti di difficoltà, non è facile quando sei sotto 0-2 contro una squadra contro il Milan. Non è facile avere la fiducia di essere lì e pensare di poterlo fare. È un grande valore, ce lo teniamo stretto: stiamo crescendo ma sappiamo che c'è tanto da lavorare».