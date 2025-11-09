 Parma Milan, Cuesta: «Abbiamo provato a vincerla fino alla fine. Sappiamo che stiamo facendo un ottimo lavoro, ma...»
Parma News

Parma Milan, Cuesta: «Abbiamo provato a vincerla fino alla fine. Sappiamo che stiamo facendo un ottimo lavoro, ma…»

1 minuto ago

Carlos Cuesta

Parma Milan, Cuesta ha parlato nel post partita ai microfoni di Dazn dopo il pareggio contro i rossoneri. Queste le parole del tecnico dei Ducali.

Un pareggio che potrebbe consentire al Parma di ripartire. Sotto di 2-0, i Ducali sono riusciti a ribaltare la situazione portando a casa un punto d’oro.

Nel post partita Cuesta ha parlato ai microfoni di Dazn. Ecco le parole del tecnico dei Ducali rilasciate subito dopo il match.

UN GRUPPO CHE SA REAGIRE – «Noi abbiamo provato a vincerla fino alla fine, ci mettiamo tutto. Questo gruppo sa reagire ai momenti di difficoltà, non è facile quando sei sotto 0-2 contro una squadra contro il Milan. Non è facile avere la fiducia di essere lì e pensare di poterlo fare. È un grande valore, ce lo teniamo stretto: stiamo crescendo ma sappiamo che c’è tanto da lavorare». LEGGI LE DICHIARAZIONI DI CUESTA SU MILANEWS24.COM

