Parma, protesta dei tifosi a Collecchio: «Onorate la maglia, indegni!»

Esplode la protesta dei tifosi del Parma che questa notte a Collecchio hanno esposto delle scritte contro la squadra

Situazione per nulla tranquilla e facile per il Parma. Dopo la netta sconfitta col Torino per 3-0, il presidente Kyle Krause ha deciso di andare avanti Fabio Liverani.

Riunione fiume negli uffici di Collecchio alla presenza dei soci Marco Ferrari, Giacomo Malmesi e Pietro Pizzarotti, dei dirigenti Marcello Carli e Alessandro Lucarelli. Squadra in campo guidata da Liverani verso le 12,30. All’ingresso del centro sportivo comparse nella notte le scritte Indegni e Onoratela.