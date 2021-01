Paulo Sousa ne è stregato: «La Juve ha un leader incredibile nello spogliatoio»

Paulo Sousa, ex giocatore di Inter e Juventus, ha rilasciato un’intervista, toccando alcuni temi in casa bianconera

Paulo Sousa, ex giocatore di Inter e Juventus, ha rilasciato un’intervista a La Gazzetta dello Sport. Le sue dichiarazioni.

RONALDO JUVE – «È un matrimonio straordinario. Ronaldo e la Juve hanno lo stesso Dna: vincere, accumulare titoli e record. Un leader così in uno spogliatoio di un club di questa cultura, ti porta alla vittoria».

CHIESA – «È un trascinatore sempre affamato, che sa imporsi subito tra i grandi campioni anche. Anche Bernardeschi è da Juve, ma deve sentire fiducia ed essere guidato dall’allenatore per esprimersi al meglio».

INTER JUVE – «Da allenatore mi interessa ogni partita per cogliere spunti. L’Inter ha un’identità chiara e nota. Mi aspetto qualche giocata decisiva, non solo di Lukaku. Sono più curioso di vedere come si comporterà la Juve, che ha iniziato un ciclo con Pirlo, anche per dare continuità a squadra e gioco».