Paura Ian Rush, l’ex centravanti gallese ricoverato d’urgenza in terapia intensiva: condizioni in miglioramento, ore di apprensione per la leggenda ex Juve e Liverpool

Ian Rush è stato ricoverato d’urgenza in terapia intensiva: quali sono le condizioni dell’ex Juventus. Come sta ora il gallese

Ore di grande preoccupazione hanno scosso il mondo del calcio internazionale per Ian Rush, storico attaccante gallese classe 1961, icona del Liverpool e protagonista anche con la Juventus nella stagione 1987/88. L’ex bomber è stato ricoverato d’urgenza in ospedale dopo un improvviso peggioramento delle sue condizioni di salute, notizia che ha rapidamente fatto il giro dei media britannici.

Secondo quanto riportato dal Daily Mail, Rush è stato colpito da una forma influenzale particolarmente aggressiva, ribattezzata dai media inglesi “superflu”. L’ex calciatore ha accusato serie difficoltà respiratorie ed è stato trasferito in terapia intensiva, dove è rimasto sotto osservazione per circa 48 ore. Le complicazioni polmonari legate al virus hanno reso necessario un intervento medico immediato, in un periodo in cui il Regno Unito sta registrando un numero anomalo di ricoveri per questa sindrome.

Miglioramenti e possibili dimissioni

Dopo il grande spavento iniziale, arrivano però notizie incoraggianti. Le condizioni di Ian Rush sono in netto miglioramento e la risposta alle cure è stata positiva. Se non dovessero emergere nuove complicazioni, i medici valutano le dimissioni nei prossimi giorni, con l’obiettivo di permettergli di trascorrere le festività natalizie a casa, insieme alla famiglia.

L’affetto del mondo del calcio

La notizia ha suscitato una forte ondata di affetto sui social: da Liverpool a Torino, tifosi e appassionati hanno inviato messaggi di sostegno. Anche in Italia, nonostante la breve parentesi bianconera, Rush resta una figura molto amata. Ora la sua partita più importante sembra avviarsi verso il finale migliore.