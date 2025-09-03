Pavlovic Milan, svelato il retroscena: un club inglese ha tentato il colpo! I dettagli

Pavlovic Milan, ecco svelato il retroscena: un club inglese aveva tentato il colpo. Le ultimissime sui rossoneri

Il Crystal Palace è in piena emergenza difensiva. La perdita del centrale brasiliano Igor ha lasciato un vuoto importante nel reparto arretrato e il club londinese, guidato dall’allenatore austriaco Oliver Glasner – tecnico noto per il suo calcio propositivo e organizzato – è alla ricerca urgente di rinforzi.

Secondo quanto riportato da Sky Sports, l’obiettivo principale resta Strahinja Pavlovic, difensore centrale serbo classe 2001 del Milan, ex Salisburgo, apprezzato per fisicità, abilità nel gioco aereo e capacità di impostazione dal basso.

Un interesse di lunga data

Il Crystal Palace aveva già sondato il terreno per Pavlovic in passato, senza però arrivare a un accordo. Ora, con la necessità di un rinforzo immediato, il club inglese sembra pronto a tornare alla carica. Pavlovic rappresenta il profilo ideale per Glasner: giovane, di prospettiva e già con esperienza internazionale.

La posizione del Milan

La trattativa, tuttavia, si preannuncia complessa. Il Milan, sotto la nuova direzione sportiva di Igli Tare – dirigente noto per la sua gestione oculata del mercato – e con Massimiliano Allegri tornato in panchina, non sembra intenzionato a privarsi del giocatore. Allegri, che punta a costruire una difesa solida e affidabile, considera Pavlovic un elemento chiave per il futuro rossonero.

Il club di via Aldo Rossi sta lavorando per allestire una rosa competitiva in vista della prossima stagione e la cessione di un talento in crescita come Pavlovic non rientra nei piani tecnici.

L’offerta del Crystal Palace

Per convincere il Milan, il Crystal Palace dovrà mettere sul tavolo un’offerta molto importante. Le indiscrezioni parlano di una cifra superiore ai 20 milioni di euro, ma anche in questo caso la risposta potrebbe essere negativa. I rossoneri, infatti, non hanno fretta di vendere e preferirebbero trattenere il difensore per favorirne la crescita in maglia rossonera.

Situazione in evoluzione

La finestra di mercato è ancora lunga e tutto può succedere. Se da un lato il Crystal Palace ha un bisogno urgente di un centrale e Pavlovic è il nome in cima alla lista di Glasner, dall’altro il Milan appare determinato a blindare uno dei suoi gioielli più promettenti. La prossima mossa spetta al club londinese: presentare un’offerta irrinunciabile o virare su altri obiettivi.