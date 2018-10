Nasce Pelè, la Perla Nera del Brasile – 23 ottobre 1940 – VIDEO

Il 23 ottobre 1940 nasce Pelè, leggenda del Brasile e uno dei tre giocatori più forti della storia del calcio

E’ stato più forte Pelé o Maradona? Pelé oggi potrebbe fare le stesse giocate di

allora? Ci sarà mai un altro come lui? Queste ed altre domande legittime testimoniano l’importanza rivestita nella storia del calcio da questo autentico fenomeno, mito assoluto: Edson Arantes do Nascimento, più noto al mondo con il nome di Pelè. Pelè è nato a Três Corações il 23 ottobre 1940 ed è stato a detta di molti il più grande, il più completo e il più decisivo calciatore della storia. Il fatto di non possedere tutte le immagini che possano dimostrare la sua grandezza ne hanno aumentato anche la sua nomea. Oltre ai tanti e bellissimi gol documentati dalle immagini dell’epoca, ve ne sono altri forse ancora più belli, raccontati dai tanti libri scritti su di lui, ricostruiti al computer o citati nei film che hanno dedicato alla sua figura.

Pelé ha consacrato quasi tutta la sua carriera al Santos, con il quale ha giocato 19 stagioni, vincendo diversi campionati nazionali. Oltre a due coppe Libertadores e altrettante Coppe Intercontinentali. Tuttavia O Rei, questo infatti è stato il suo soprannome, ha avuto un altro grande amore oltre al Santos. Si tratta ovviamente della Nazionale del Brasile, con cui ha scritto i libri di storia con imprese memorabili. E’ attualmente l’unico ad aver vinto tre Mondiali in carriera. Nel primo della sua carriera, in Svezia nel 1958, dimostra al mondo cosa significhi indossare la maglia numero 10, e segna la doppietta più giovane di una finale della Coppa del Mondo. Le sue gesta con club e nazionale inducono la FIFA a sceglierlo come calciatore del secolo. Inoltre la classe, la potenza fisica, l’abilità nel calciare con entrambi i piedi, la forza nel colpo di testa, il dribblinng e la sua velocità lo hanno portato a segnare ben 1281 gol in 1363 partite.

Il contenuto video fa parte della serie web “Almanacco del Calcio“, prodotto da Sport Review srl.