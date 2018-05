Pellegrini: «Futuro? Idee chiare. Nazionale? Ci spero» – VIDEO

Il centrocampista della Roma, Lorenzo Pellegrini, ha parlato del suo futuro e della speranza di far parte della Nazionale Italiana

Lorenzo Pellegrini, centrocampista giallorosso, presente quest’oggi al Salone del Coni di Roma, ha parlato così del mercato e della nazionale: «Ho idee chiare sul mio futuro. Si è vero ho una clausola da 27 milioni di euro, ma non è detto che se hai una clausola devi cambiare squadra ogni anno. Al termine della stagione incontrerò la società e faremo il punto della situazione, ma per il momento dobbiamo concentrarci sul raggiungere il terzo posto. L’importanza di Di Francesco per me? Di certo lo è stato molto per la mia crescita negli ultimi 3 anni. Penso che entrambi possiamo fare ancora molto meglio, siamo persone ambiziose che vogliono sempre migliorare».

Il centrocampista ex Sassuolo ha poi parlato della possibilità di rientrare nel prossimo ciclo della Nazionale: «Spero che nell’Italia di Roberto Mancini ci possa essere spazio anche per me, per un calciatore si tratta di un qualcosa di stupendo. E’ normale quindi che un giovane come me ambisca a raggiungere un obiettivo del genere. Ora cominciamo questo percorso tutti insieme, sperando di fare meglio e far tornare l’Italia dove merita».