Per Marotta è un vizio, si rivede Lookman-Inter: offerta monstre

Si rinnovano i contatti sul mercato tra Atalanta e Inter dopo quanto accaduto con il “caso” Lookman in estate. La nuova offerta messa sul piatto da Marotta.

L’Inter, nonostante il primo posto in classifica con 5 punti di vantaggio sul Milan, sta provando a rinforzare la rosa nel corso degli ultimi giorni della sessione invernale del calciomercato. Il gong scatterà nella serata del 2 febbraio, ma Beppe Marotta proverà ancora a muoversi sul mercato alla ricerca di alcune pedine interessanti.

Ma il calciomercato non si ferma certo a gennaio. L’Inter, quindi, si sta già portando avanti con i lavori per il mercato estivo dell’anno prossimo. In caso di partenza di Dumfries, infatti, la squadra nerazzurra ha urgenza di mettere già ora le mani su un importante esterno. E Giuseppe Marotta non ha certamente intenzione di restare impreparato.

L’Inter, infatti, avrebbe messo prepotentemente gli occhi su uno degli esterni maggiormente interessanti della nostra Serie A. Il calciatore, infatti, si sta consacrando su ottimi livelli e nelle ultime settimane sta attirando l’attenzione di diversi top club italiani e non solo. L’Inter sembrerebbe essere in vantaggio, ma – come già accaduto in estate per Lookman – dovrà fare i conti ancora una volta con l’Atalanta. Di quale giocatore stiamo parlando? Tutti i dettagli nelle prossime righe.

Nuova “battaglia” sul mercato fra Inter e Atalanta: altro caso Lookman all’orizzonte?

Di proprietà dell’Atalanta, ma attualmente in prestito al Cagliari, Marco Palestra sta stupendo un po’ tutti in questa sua prima stagione in Serie A da titolare. Dopo aver esordito in campionato con la maglia della Dea, infatti, l’esterno azzurro sta disputando un campionato di altissimo livello. Domenica scorsa è andato anche a segno (suo primo gol in A) nella vittoria esterna per 2-1 del suo Cagliari sul campo della Fiorentina.

Marco Palestra, la cifra da capogiro messa sul piatto dall’Inter per arrivare alla giovane promessa italiana – www.calcionews24.com (Instagram Marco Palestra)

In occasione dei prossimi decisivi impegni della Nazionale nei playoff per accedere al Mondiale, Marco Palestra potrebbe essere seriamente preso in considerazione dal CT Gattuso.

E su di lui, inoltre, si starebbero già muovendo diversi club molto importanti. Il classe 2005 di Buccinasco tornerà all’Atalanta in estate. La Dea potrebbe farlo partire solo nel caso in cui dovesse arrivare una offerta davvero irrinunciabile.

Per battere sul tempo la concorrenza di Milan, Juventus e di altri club inglesi, l’Inter si starebbe già muovendo in modo intenso. Marotta potrebbe mettere sul piatto una cifra anche superiore ai 40 milioni di euro. Basteranno per convincere l’Atalanta? I tifosi nerazzurri sperano di non dover rivivere un nuovo caso Lookman.